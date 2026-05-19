В Курской области женщина пострадала после атаки дрона ВСУ

"В Беловском районе ранена 66-летняя женщина. Вражеский дрон нанес удар по деревне Корочка. У пострадавшей множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".