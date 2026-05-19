В Курской области женщина пострадала после атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Корочка Курской области женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ.
- У пострадавшей множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Женщина получила перелом и множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в деревне Корочка Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"В Беловском районе ранена 66-летняя женщина. Вражеский дрон нанес удар по деревне Корочка. У пострадавшей множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшей оказана помощь, медики готовят ее к отправке в Курскую областную больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18