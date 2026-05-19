"Росатом" будет "бить в колокола" из-за атак ВСУ на ЗАЭС, заявил Лихачев

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. "Росатом будет" "бить во все колокола" и в контактах с МАГАТЭ, и с партнерами в ЕС о том, что ВСУ своими действиями на ЗАЭС играет с огнем, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.