"Росатом" будет "бить в колокола" из-за атак ВСУ на ЗАЭС, заявил Лихачев
14:33 19.05.2026 (обновлено: 14:45 19.05.2026)
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лихачев заявил, что компания будет активно поднимать вопрос об атаках ВСУ на ЗАЭС в контактах с МАГАТЭ и европейскими партнерами.
  • Лихачев охарактеризовал действия ВСУ на ЗАЭС как игру с огнем.
  • ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, расположенная на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. "Росатом будет" "бить во все колокола" и в контактах с МАГАТЭ, и с партнерами в ЕС о том, что ВСУ своими действиями на ЗАЭС играет с огнем, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы будем бить во все колокола, поднимать, конечно, свой голос и в МАГАТЭ, и в контактах с европейскими партнерами на тему того, что это колоссальный вызов и попытка продемонстрировать свою силу над мирным населением Энергодара, ВСУ просто играют с огнем", - сказал Лихачев, говоря о действиях Киева в отношении ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
