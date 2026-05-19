"Росатом" будет "бить в колокола" из-за атак ВСУ на ЗАЭС, заявил Лихачев

- Лихачев заявил, что компания будет активно поднимать вопрос об атаках ВСУ на ЗАЭС в контактах с МАГАТЭ и европейскими партнерами.
- Лихачев охарактеризовал действия ВСУ на ЗАЭС как игру с огнем.
- ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, расположенная на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. "Росатом будет" "бить во все колокола" и в контактах с МАГАТЭ, и с партнерами в ЕС о том, что ВСУ своими действиями на ЗАЭС играет с огнем, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы будем бить во все колокола, поднимать, конечно, свой голос и в МАГАТЭ, и в контактах с европейскими партнерами на тему того, что это колоссальный вызов и попытка продемонстрировать свою силу над мирным населением Энергодара, ВСУ просто играют с огнем", - сказал Лихачев, говоря о действиях Киева в отношении ЗАЭС.