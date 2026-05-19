ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области почти тысячу боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ с 11 по 17 мая выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ с 11 по 17 мая выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 900 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа, добавил он.