Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области почти тысячу боеприпасов - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 19.05.2026
ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области почти тысячу боеприпасов

Мирошник: ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области почти тысячу боеприпасов

© REUTERS / Dmytro SmolienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Dmytro Smolienko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с 11 по 17 мая выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов.
  • Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа.
  • Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ с 11 по 17 мая выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 900 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа, добавил он.
"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам. Отмечался рост числа атак ВФУ на густонаселенные кварталы и частный сектор", - заключил посол.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Более 30 мирных жителей погибли от атак ВСУ за неделю, заявил Мирошник
Вчера, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала