Специальная военная операция на Украине
 
07:11 19.05.2026
ВСУ на неделе совершили самую масштабную атаку на Москву, заявили в МИД

Мирошник: ВСУ на неделе совершили самую масштабную атаку на Москву и область

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ на неделе с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область.
  • По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов.
  • Аналогичные атаки были зафиксированы в Рязани, Белгороде и Шахтерске, где удары повлекли за собой масштабные разрушения, гибель и ранения мирных жителей, включая детей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ на неделе с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На прошедшей неделе формирования Киева совершили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов, добавил он.
"Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки, погибли и получили ранения мирные жители", - подчеркнул посол.
Мирошник указал, что аналогичные атаки были зафиксированы в Рязани, Белгороде и Шахтерске, где удары также повлекли за собой масштабные разрушения, гибель и ранения мирных жителей, включая детей.
