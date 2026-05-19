ВСУ на неделе совершили самую масштабную атаку на Москву, заявили в МИД

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ на неделе с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На прошедшей неделе формирования Киева совершили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов, добавил он.
"Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки, погибли и получили ранения мирные жители", - подчеркнул посол.
12 мая, 07:22