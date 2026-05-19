В Новороссийске рассказали о враче, на приеме у которой умер ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восьмилетний мальчик скончался 12 мая в частном медицинском центре в Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи.
- Врач частной клиники, на приеме у которой умер ребенок, временно не работает, она находится в отпуске.
- Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), Росздравнадзор и медучреждение начали проверки по факту смерти ребенка.
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Врач частной клиники в Новороссийске, на приеме у которой умер восьмилетний мальчик, временно не работает, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Доктор сейчас не принимает, она находится в отпуске", - сказала собеседница агентства.
Восьмилетний мальчик скончался 12 мая из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске, сообщали в кубанском СУСК РФ, возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Территориальный орган Росздравнадзора начал проверку по факту смерти ребенка.
В самом медучреждении заявили о начале внутреннего расследования. Медцентр на своем канале в "Максе" 15 мая сообщил о поступающих в адрес врача угрозах расправы.
Мальчик поступил в клинику с температурой, после введения антибиотика через капельницу у ребёнка развился анафилактический шок, сообщили ранее РИА Новости в надзорных органах.