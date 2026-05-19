Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске рассказали о враче, на приеме у которой умер ребенок - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.05.2026
В Новороссийске рассказали о враче, на приеме у которой умер ребенок

РИА Новости: врач, у которой умер ребенок на приеме в Новороссийске, не работает

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкСтетоскоп в коридоре больницы
Стетоскоп в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Стетоскоп в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетний мальчик скончался 12 мая в частном медицинском центре в Новороссийске из-за ненадлежащего оказания медпомощи.
  • Врач частной клиники, на приеме у которой умер ребенок, временно не работает, она находится в отпуске.
  • Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), Росздравнадзор и медучреждение начали проверки по факту смерти ребенка.
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Врач частной клиники в Новороссийске, на приеме у которой умер восьмилетний мальчик, временно не работает, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«
"Доктор сейчас не принимает, она находится в отпуске", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Приморье школьник умер от менингита
6 мая, 08:23
Восьмилетний мальчик скончался 12 мая из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске, сообщали в кубанском СУСК РФ, возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Территориальный орган Росздравнадзора начал проверку по факту смерти ребенка.
В самом медучреждении заявили о начале внутреннего расследования. Медцентр на своем канале в "Максе" 15 мая сообщил о поступающих в адрес врача угрозах расправы.
Мальчик поступил в клинику с температурой, после введения антибиотика через капельницу у ребёнка развился анафилактический шок, сообщили ранее РИА Новости в надзорных органах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Кузбассе ребенок умер, выпив жидкость для заправки электронных сигарет
23 марта, 17:30
 
Здоровье - ОбществоНовороссийскРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала