В России восстановят выпуск готовых модульных строений для ВПК

22:44 19.05.2026 (обновлено: 22:51 19.05.2026)
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российское подразделение датской компании Rockwool объявило о восстановлении производства шумо- и пожароизоляционной продукции для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас начинаем процедуру получения необходимой сертификации. Это займет несколько месяцев, но производство уже готово. Самым сложным этапом будет восстановление утраченных контрактов из-за высокой конкуренции с отечественными компаниями", - отметил временный управляющий – генеральный директор АО "Развитие строительных активов" (РСА) Тимур Амиров.
До февраля 2022 года Rockwool активно сотрудничал с предприятиями ВПК – в частности, поставлял Объединенной строительной корпорации специализированную шумоизоляцию для строительства атомных подводных лодок и иных военных судов. Сотрудничество было прервано после начала СВО в одностороннем порядке, по инициативе датских акционеров компании.
Предпосылки для возобновления поставок были созданы благодаря указу президента РФ № 1011 от 31.12.2025, по которому российские активы Rockwool – доли в уставных капиталах ООО "РОКВУЛ" и ООО "РОКВУЛ-ВОЛГА" – были переданы во временное управление РСА.
"Наша цель, как минимум, вернуть объем заказов к уровню 2022 года. Уже выпущена первая опытная партия продукции, которая подтвердила: российские предприятия Rockwool сохранили технологии и качество несмотря на решения датского руководства. По цене мы готовы к максимальной гибкости с учетом реалий рынка и требований гособоронзаказа", - отметил Амиров.
Цель РСА как временного управляющего Rockwool – сохранить коллектив и восстановить стабильность работы предприятий в России, максимально загрузив все четыре завода компании заказами.
"С учетом ситуации в строительной отрасли, которая сегодня является основным рынком для Rockwool, необходимо развитие смежных направлений. ВПК одно из них. Второе направление – выпуск быстровозводимых строений. Об этом будет объявлено дополнительно в ближайшие пару месяцев", - сказал Амиров.
Это новый бизнес для Rockwool. Быстро возводимые модульные строения позволят строить целые поселения со всей необходимой жилой, административной и социальной инфраструктурой, что особенно актуально для новых территорий, Сибири и Арктической зоны РФ, в том числе в рамках развития Северного морского пути.
"На данный момент общий объем инвестиций в диверсификацию производства Rockwool оценивается в объеме более 10 миллиардов рублей. Это собственные средства компании. Никаких займов или субсидий от государства привлекать не планируем. С другой стороны, речь пока идет только о двух проектах, которые были детально проработаны в первые 100 дней нашей работы", – отметил Амиров.
Заместитель генерального директора ОСК по материально-техническому обеспечению и управлению поставками Олег Князев в свою очередь подчеркнул, что у Rockwool есть все шансы вернуться.
"Для нас важен, во-первых, конкурентный рынок и, как следствие, конкурентные цены. Во-вторых, качество продукции. Сегодня мы увидели, что технологии производства не утрачены. Ждем, когда компания пройдет все необходимые процедуры сертификации и выйдет на рынок", - сказал Князев.
