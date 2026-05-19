Вэнс: американские военные могут направиться в другую страну вместо Польши - РИА Новости, 19.05.2026
23:29 19.05.2026
Вэнс: 4 тыс военных США могут направиться в другую страну вместо Польши

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что около четырех тысяч американских военных, которых планировали разместить в Польше, могут быть направлены в другие страны Европы.
  • Джей Ди Вэнс подчеркнул, что окончательное решение о том, куда в итоге направятся войска, еще не принято.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Около четырех тысяч американских военных, которых ранее планировали разместить в Польше, могут направиться в другую страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Эти войска могут быть направлены в другие страны Европы. Мы могли бы принять решение направить их в другое место. На самом деле мы еще не приняли окончательного решения о том, куда они в конечном итоге направятся", - сказал он на брифинге в Белом доме.
На прошлой неделе издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
