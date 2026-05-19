Губернатор Ямала и глава ГТЛК обсудили развитие транспорта в регионе

САЛЕХАРД, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев провели встречу, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество, направленное на повышение удобства и безопасности поездок для жителей округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ямал – один из самых крупных регионов нашей страны с суровым климатом и отдаленностью территорий. Важно обеспечить северянам комфорт в поездках как внутри городов, так и за пределами населенных пунктов. В этом многие годы нам помогает надежный партнер – ГТЛК. Благодаря сотрудничеству и льготному лизингу мы серьезно обновили автобусный парк… Ключевая авиакомпания региона – "Ямал" – также пользуется услугами лизингодателя", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

По информации пресс-службы, правительство округа и ГТЛК сотрудничают с 2012 года. В рамках этого партнерства авиакомпания "Ямал" арендует у ГТЛК 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. Также для округа в рамках программы льготного лизинга было закуплено 44 автобуса, которые уже работают на городских маршрутах в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском и Приуральском районе.