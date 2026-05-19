Названы профессии, представители которых могут заразиться хантавирусом - РИА Новости, 19.05.2026
02:23 19.05.2026
Названы профессии, представители которых могут заразиться хантавирусом

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Медицинские работники, ухаживающие за больными хантавирусом, и люди, занимающиеся сельским хозяйством, наиболее подвержены риску подхватить этот вирус, заявил РИА Новости глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.
"Нет какой-то конкретной категории риска, но больше всех подвержены риску медицинские работники, которые оказывают помощь заразившимся хантавирусом. Также люди, работающие с отходами, ведь, как известно, мыши водятся на свалках", - рассказал Чиккоцци.
Кроме того, по его словам, риску подвергаются люди, проживающие в сельской местности, так как хантавирус часто связан с сельским хозяйством.
"Грызуны часто забираются в сараи с сеном и оставляют там экскременты… Так что при уборке сена тоже можно заразиться", - добавил итальянский профессор.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
