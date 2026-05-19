Названы профессии, представители которых могут заразиться хантавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Медицинские работники, ухаживающие за больными хантавирусом, и люди, занимающиеся сельским хозяйством, наиболее подвержены риску подхватить этот вирус, заявил РИА Новости глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались.

"Нет какой-то конкретной категории риска, но больше всех подвержены риску медицинские работники, которые оказывают помощь заразившимся хантавирусом. Также люди, работающие с отходами, ведь, как известно, мыши водятся на свалках", - рассказал Чиккоцци.

Кроме того, по его словам, риску подвергаются люди, проживающие в сельской местности, так как хантавирус часто связан с сельским хозяйством.

"Грызуны часто забираются в сараи с сеном и оставляют там экскременты… Так что при уборке сена тоже можно заразиться", - добавил итальянский профессор.