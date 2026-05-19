МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Видеомост Москва-Пекин, посвященный развитию двусторонних отношений России и Китая и приуроченный к визиту президента России Владимира Путина в КНР, состоялся в пресс-центре "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие было организовано Издательством "Жэньминь хуабао". Видеомост прошел в рамках мероприятий в честь 30-летия установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Эксперты обсудили новый этап стратегического партнерства двух стран, взаимодействие в сфере глобального управления, точки роста торгово-экономического сотрудничества, совместные инновации в энергетике и высокотехнологичных отраслях. Также участники рассмотрели наиболее актуальные вопросы, волнующие общественность обеих стран.

© Фото предоставлено Издательством "Жэньминь хуабао" Видеомост Москва-Пекин: взаимодоверие между государствами укрепляют люди

"Столетний" сдвиг

Старший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци отметил, что в последние годы мы наблюдаем беспрецедентный, "столетний" сдвиг в глобальной системе, когда старый международный порядок, доминируемый Западом на протяжении столетий, стремительно приходит в упадок.

"Меняется экономический фундамент этой системы. Страны Глобального Юга смогли проявить инициативу, эффективно используя навыки, знания и практики Глобального центра, чтобы развиваться. Это поменяло баланс сил на глобальном уровне, и в контексте этих сдвигов западные центры уже не могут дальше использовать откровенный колониализм и империализм. Теперь они стали говорить о мировом порядке, основанном на правилах, но эти правила определяют опять же западные страны, чтобы как можно дольше, желательно – вечно, сохранять доминирование в мировых делах", - отметил ученый.

Он указал, что сегодняшняя ситуация, когда доля Глобального Юга в мировой экономике превысила 40%, не полностью отражает изменение баланса сил на международном уровне. "В системе управления пока еще наблюдается доминирование западных стран, поэтому Китай и Россия должны вместе продвигать реформирование системы мировых институтов, включая ООН и МВФ, с тем, чтобы повысить представительство и голос наших стран, а также Индии, Бразилии, ЮАР и других развивающихся стран", - подчеркнул Сюэ Фуци.

Он отметил, что в таких условиях крайне важно сохранять плотное взаимодействие, в том числе на уровне лидеров двух государств, которые с 2013 года встречались более 40 раз.

"Главы наших государств сохраняют очень тесные контакты, имеют возможность своевременно обмениваться мнениями по глобальным и стратегическим вопросам. Глубокое взаимное доверие между лидерами стран имеет важное политическое значение для углубления двусторонних отношений, и мы можем ожидать, что в ходе нынешнего визита лидеры смогут выйти на новые консенсусы. Ведь в качестве глобальных держав Россия и Китай несут огромную ответственность перед мировым сообществом", - заключил китайский ученый.

Интегрирование экономик

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Тлеш Мамахатов отметил, что высокий уровень, достигнутый в российско-китайских отношениях, сохраняется, несмотря на политическую турбулентность в мире.

"Отношения двух стран основаны на принципах взаимоуважения, признания суверенитета, дружбы народов и взаимопомощи в трудную минуту. И мы видим, что чем больше усиливается давление вокруг наших стран и увеличивается количество очагов напряженности, тем сильнее крепнет связь. Несмотря на санкционное давление, навязывание торговой и тарифной войны, несмотря на все попытки дистанцировать наши страны, мы остаемся верны принципам добрососедства и партнерства, извлекая выгоду от развития наших отношений", - подчеркнул Мамахатов.

Он отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин представляют пример того, как лидеры мировых держав могут выстаивать дружеские отношения во благо двух народов, избегая политического давления, шантажа, доминирования, к которым часто прибегают западные политики. Мамахатов также подчеркнул, что вызывает восхищение высокая степень координации руководства двух стран по важнейшим вопросам международной политики. Это способствует совместному противодействию двух стран внешнему сдерживанию и давлению.

Он добавил, что стабильно высокий торговый оборот между двумя странами говорит о налаженных торгово-экономических связях. "В будущем нас ждет все большее взаимное интегрирование экономик с получением обоюдной выгоды при справедливом распределении экономических благ. Есть некоторые узкие места, есть проблемы инфраструктурного порядка, но они все решаются и в перспективе мы увидим только усиление экономического сотрудничества и увеличение доли взаимной торговли", - уверен экономист.

Новая модель отношений крупных держав

Заместитель директора Института евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Чэнь Юй также отметил, что по мере переформатирования глобального геополитического ландшафта многополярность становится все более очевидной. И в этом процессе вектор развития отношений России и Китая не только влияет на интересы и безопасность самих стран, но и играет ключевую роль в формировании глобального стратегического баланса.

"На протяжении всех лет с подписания Договора Китай и Россия придерживаются принципов отказа от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, выстраивают равноправные, взаимовыгодные и уважительные отношения. В условиях, когда гегемонизм продолжает подрывать глобальное управление, а механизмы контроля над вооружениями и региональной безопасности постоянно подвергаются давлению, наши страны на международной арене неизменно сохраняют координацию своих позиций, что служит важной основой стабильности в турбулентном и меняющемся мире", - заявил Чэнь Юй.

Он отметил устойчивое экономическое сотрудничество, непрерывную оптимизацию структуры торговли и ускорение реализации совместных проектов в сфере энергетики, трансграничной логистики, освоении арктического региона. Не менее важным является сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Постоянно углубляются гуманитарные связи. Именно народные обмены, обмены на уровне людей способны эффективно устранять те когнитивные барьеры, которые зачастую порождаются соперничеством великих держав, сокращать дистанцию между нашими народами и обеспечивать устойчивое общественное мнение для долгосрочного и стабильного развития двусторонних отношений", - подчеркнул ученый.

Он указал, что Россия и Китай в своих отношениях демонстрируют эффективность модели взаимодействия, основанной на равноправии и взаимной выгоде. "Это служит образцом успешного построения новых отношений между великими державами", - подчеркнул Чэнь Юй.

При этом, по его словам, дальнейшее расширение российско-китайского сотрудничества зачастую пытаются сдержать извне. "Мы видим, как западный лагерь на стратегическом уровне последовательно продвигает это сдерживание, умышленно искажая и пороча законное практическое взаимодействие двух стран, раздувая негативные тезисы. В высокотехнологической сфере запад также непрерывно усиливает технологические барьеры, это касается передовых чипов, авиации, космонавтики и других областей", - рассказал эксперт.

Поэтому нашим странам нужно укреплять стратегическую координацию в таких сферах как глобальное управление, региональная безопасность и формирование международных правил.

Ученый также поделился своим видением новых точек роста в торгово-экономической сфере. "Необходимо улучшать структурную организацию экономического сотрудничества, оптимизируя структуру торговли, сокращая долю торговли сырьевыми товарами и культивируя новые точки роста в таких сферах как цифровая экономика, зеленая энергетика, научно-технические инновации, трансграничная электронная коммерция. Также важно улучшение механизмов торговых расчетов, логистики, таможенного оформления, инвестиционных гарантий. Все это поможет эффективно хеджировать риски, связанные с санкциями и рыночными колебаниями", - уверен эксперт.

Образование как основа доверия

Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Барабошкин отметил, что одной из практических основ устойчивого миропорядка является образование, и именно через эту сферу особенно хорошо видно, как стратегическое взаимодействие России и Китая превращается в устойчивую повседневную практику.

Барабошкин рассказал, что восприятие Китая в российском обществе за последние десятилетия заметно изменилось. "Китай давно не выглядит экзотической страной, а для молодежи – это, в первую очередь, пространство профессиональных возможностей. Это сфера образования, науки, бизнеса, культуры. Для специалистов Китай становится сегодня одним из ключевых центров мировой экономики, технологического развития, поэтому нужны люди, способные понимать эту страну во всех ее внутренних сложностях: и как цивилизацию, и как государство, и как общество, и как деловую среду", - сказал Барабошкин.

По его словам, именно на стыке образования науки, технологий и бизнеса будут появляться самые устойчивые точки роста в развитии двусторонних отношений. Поэтому для устойчивого движения необходимо всеобщее взаимодействие: это и школы, и университеты, и научные институты, и общественные организации и бизнес.