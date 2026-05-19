Вэнс попросил пресс-секретаря Белого дома подменить его на пару недель

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подменит его, когда у него родится следующий ребенок.
В январе вторая леди Соединенных Штатов Уша Вэнс сообщила, что они с супругом ожидают четвертого ребенка.
"Я сказал ей, что заменю ее сегодня на брифинге в Белом доме при условии, что, когда Уша родит нашего ребенка в июле, она побудет вице-президентом в течение пары недель", - сказал Вэнс журналистам, передавая привет пресс-секретарю.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Левитт ушла в отпуск в связи с рождением второго ребенка. Госсекретарь Марко Рубио две недели назад уже подменял Левитт в зале для брифингов.