Вэнс попросил пресс-секретаря Белого дома подменить его на пару недель

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подменит его, когда у него родится следующий ребенок.

"Я сказал ей, что заменю ее сегодня на брифинге в Белом доме при условии, что, когда Уша родит нашего ребенка в июле, она побудет вице-президентом в течение пары недель", - сказал Вэнс журналистам, передавая привет пресс-секретарю.