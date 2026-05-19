© REUTERS / Kevin Lamarque Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026

США не сокращали свой контингент в Польше, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

« "Мы не сокращали численность войск ( США - ред.) в Польше на 4 тысячи человек. Мы лишь отложили отправку подразделения, которое должно было направиться в Польшу. Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вэнс также добавил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США.