США не сокращали свой контингент в Польше, заявил Вэнс
21:19 19.05.2026 (обновлено: 21:33 19.05.2026)
США не сокращали свой контингент в Польше, заявил Вэнс

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше.
  • По словам Вэнса, отправка подразделения, которое должно было направиться в Польшу, была лишь отложена.
  • Вэнс добавил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы не сокращали численность войск (США - ред.) в Польше на 4 тысячи человек. Мы лишь отложили отправку подразделения, которое должно было направиться в Польшу. Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Вэнс также добавил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
