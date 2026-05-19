США не сокращали свой контингент в Польше, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс также добавил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.