20:45 19.05.2026 (обновлено: 20:56 19.05.2026)
Вэнс: США достигли прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возобновление военной кампании остается возможным.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки, но возобновление военной кампании остается возможным, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы считаем, что достигли значительного прогресса…, однако есть вариант "Б", и он заключатся в том, что мы можем возобновить военную кампанию", - сказал Вэнс журналистам.
Он выразил уверенность в том, что иранцы хотят заключить сделку.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) попросил нас вести переговоры добросовестно — и именно это мы и сделали. Так что сейчас мы находимся в весьма выгодном положении", - добавил Вэнс.
