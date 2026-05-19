Вэнс: США достигли прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки, но возобновление военной кампании остается возможным, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы считаем, что достигли значительного прогресса…, однако есть вариант "Б", и он заключатся в том, что мы можем возобновить военную кампанию", - сказал Вэнс журналистам.