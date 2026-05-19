Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7.
- Землетрясение зафиксировано в 51 километре к юго-западу от столицы страны Порт-Вилы.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 2.29 по времени UTC (5.29 мск) в 51 километре к юго-западу от столицы страны Порт-Вилы с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 27 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В Неваде произошло землетрясение
14 апреля, 05:14