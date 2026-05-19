В Черкассах толпа отбила мобилизованного у ТЦК
22:14 19.05.2026
В Черкассах толпа отбила мобилизованного у ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черкассах толпа местных жителей отбила у сотрудников ТЦК принудительно мобилизованного мужчину.
  • Его силой запихнули в автомобиль, но люди перегородили машине выезд и начали бить автомобиль.
  • Мужчина смог вырваться из автомобиля под аплодисменты местных жителей.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Толпа местных жителей в городе Черкассы в центральной части Украины отбила у сотрудников военкомата принудительно мобилизованного мужчину, сообщает издание "Время.ua".
Черкассах местные жители отбили от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) принудительно мобилизованного мужчину. Мужчину силой запихнули в автомобиль, однако после этого люди собрались, перегородили машине выезд и начали бить автомобиль ТЦК. Остальные сотрудники ТЦК стояли подальше от собравшихся людей и не решались подойти ближе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, спустя время мужчина смог вырваться из автомобиля под аплодисменты местных жителей.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
