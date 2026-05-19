У России нет сомнений, что пакет помощи Киеву разворуют, заявил Небензя

Небензя: Россия не сомневается, что пакет помощи ЕС Киеву на €90 млрд разворуют

© AP Photo / Seth Wenig Василий Небензя
  • Василий Небензя заявил, что у России нет сомнений в том, что европейский пакет помощи Киеву будет разворован.
  • ЕС принял решение о совместном займе на сумму 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы.
ООН, 19 мая – РИА Новости. У России нет ни малейших сомнений, что европейский пакет помощи Киеву будет разворован, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован", – сказал он.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 год, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
