Зеленский похвастался планами возвращения на Украину останков лидеров ОУН*

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, похвастался планами по возвращению на Украину останков лидеров "Организации украинских националистов"*.

Боевое крыло ОУН* - " Украинская повстанческая армия " * - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

В своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале, Зеленский подтвердил данные украинских СМИ об эксгумации останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине

Также, по его словам, идет работа по передаче на Украину останков еще одного главаря ОУН* - Евгения Коновальца, который лично встречался с Адольфом Гитлером

Америке. При этом Зеленский назвал их "героями", которые якобы защищали идею независимости Украины, а теперь похоронены в разных странах, в том числе в Европе

"Мы возвращаем их. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине", - сказал Зеленский.

Ранее РИА Новости выяснило, что Зеленский уже семь лет не сообщает, посещает ли он могилу своего деда - ветерана Великой Отечественной войны, хотя ранее призывал быть благодарными ветеранам каждый день. Последнее подобное сообщение Зеленский публиковал 9 мая 2019 года.

По данным сайта "Память народа", дед Зеленского – Семен Иванович Зеленский – был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды.

Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.