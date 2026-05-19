21:52 19.05.2026
Зеленский похвастался планами возвращения на Украину останков лидеров ОУН*

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подтвердил планы по возвращению на Украину останков лидеров ОУН*.
  • Зеленский назвал лидеров ОУН* "героями", которые якобы защищали идею независимости Украины.
  • Дед Владимира Зеленского воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР и был награжден двумя орденами Красной Звезды.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, похвастался планами по возвращению на Украину останков лидеров "Организации украинских националистов"*.
Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия" * - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
В своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале, Зеленский подтвердил данные украинских СМИ об эксгумации останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине.
Также, по его словам, идет работа по передаче на Украину останков еще одного главаря ОУН* - Евгения Коновальца, который лично встречался с Адольфом Гитлером.
При этом Зеленский назвал их "героями", которые якобы защищали идею независимости Украины, а теперь похоронены в разных странах, в том числе в Европе и Америке.
"Мы возвращаем их. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине", - сказал Зеленский.
Ранее РИА Новости выяснило, что Зеленский уже семь лет не сообщает, посещает ли он могилу своего деда - ветерана Великой Отечественной войны, хотя ранее призывал быть благодарными ветеранам каждый день. Последнее подобное сообщение Зеленский публиковал 9 мая 2019 года.
По данным сайта "Память народа", дед Зеленского – Семен Иванович Зеленский – был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды.
Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.
Второй орден был получен за отличие при форсировании реки Западный Буг, расположенной на границе Украины и Польши.

* Запрещенная в России экстремистская организация
