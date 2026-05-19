На Украине сотрудники ТЦК задержали священнослужителя Почаевской лавры

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования - ред.) задержали 45-летнего священнослужителя Украинской Православной Церкви, иеродиакона Почаевской лавры, который возвращался в Тернопольскую область для продолжения службы в монастыре, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На украинской границе сотрудники ТЦК задержали 45-летнего иеродиакона Почаевской лавры Олимпия (Хращевского), который возвращался в монастырь для продолжения службы", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что священнослужитель до сих пор удерживается представителями военкомата, не исключено, что его могут отправить в пехоту ВСУ на передовую.