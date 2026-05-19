Ермак может снова оказаться в СИЗО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ермак получил обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом и был отправлен под стражу с возможностью внесения залога.
- Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что Ермаку может быть предъявлено новое обвинение по другому делу.
- Издание заявляет, что у Зеленского есть проблема с выработкой стратегии действий в условиях атаки на его окружение, и вопрос заключается в том, кто стоит за этой атакой.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может получить новое обвинение по другому делу, по которому также будет определен залог и его отправят в СИЗО, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак уже вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
"Выход Андрея Ермака на волю после того, как он отсидел несколько дней в СИЗО, пока ему собирали деньги на залог, не означает затишья в разворачивающемся внутриполитическом противостоянии на фоне атаки НАБУ и САП на ближайшее окружение Зеленского. Как уже намекают в группе поддержки антикоррупционных органов, Ермаку может быть вручено новое подозрение уже по другому делу, по которому также определят залог и отправят в СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает "Страна.ua", Ермака могут отправить по кругу бесконечных уголовных производств. Сам Зеленский, пишет издание, ситуацию со своим ближайшим соратником никак не комментировал. А в близких к НАБУ и САП украинских СМИ проводится даже линия, что он "кинул" Ермака, не став от своего имени вносить за него залог.
"Зеленский ни при каких обстоятельствах бы не покрывал залог Ермаку от своего имени, чтоб не подчеркивать свою связь с ним, как с фигурантом уголовного дела, и не давать дополнительного повода порассуждать на тему "кто ж такой R1". Однако… Зеленский приложил немало усилий, чтоб организовать сбор средств на освобождение своего соратника. И если б не это, то Ермаку могли бы деньги искать до сих пор", - добавили в издании.
Как заявляет "Страна.ua", у Зеленского действительно есть проблема с выработкой дальнейшей стратегии действий в условиях фронтальной атаки на свое окружение. И эта проблема заключается в том, кто именно стоит за этой атакой.
Ранее издание сообщало, что новые пленки НАБУ по делу близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича касаются в основном трех ключевых фигурантов дела - самого Ермака (отмеченного на пленках как R2), бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова (R4, Че Гевара) и Миндича (отмеченного на пленках как R3, Карлсон). При этом издание со ссылкой на расследование НАБУ уточнило, что заказчиков строительства было четверо. О персоне R1 упоминается лишь вскользь, по мнению издания, под R1 может скрываться Зеленский.