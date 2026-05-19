Рейтинг@Mail.ru
"В мясорубке". На Украине жестко высказались о происходящем на границе - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 19.05.2026
"В мясорубке". На Украине жестко высказались о происходящем на границе

Мендель осудила задержание украинцев, пытающихся убежать за границу

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала задержание украинцев, пытающихся покинуть страну.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала задержание украинцев, пытающихся покинуть страну.
"В то время как Украина требует оружия и денег от Запада, ее собственных граждан преследуют за пересечение границы вне КПП как преступников просто из-за того, что они не хотят умереть в мясорубке", — написала она в соцсети X.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Хочет захватить": выходка НАТО против России вызвала переполох на Западе
Вчера, 16:45
Мендель добавила, что происходящее на границе Украины — это не оборона, а клетка.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщил, что с февраля 2022 года было задержано 68,5 тысячи человек, пытавшихся незаконно покинуть страну. Большинство из них было задержано на границе с Румынией — почти 30 тысяч, 21 тысяча — на границе с Молдавией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Не способны". На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияМолдавияВладимир ЗеленскийЮлия МендельАндрей Демченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала