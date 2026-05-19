16:10 19.05.2026
Украина признала, что над территорией Эстонии сбили ее дрон

Певкур: Украина признала, что над территорией Эстонии сбили ее дрон

© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее дрон.
  • Министр обороны Украины принес извинения за этот инцидент и подтвердил, что разрешения на использование воздушного пространства Эстонии Украина не запрашивала.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее дрон, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на эстонское минобороны передавало, что над территорией Эстонии румынский истребитель сбил украинский дрон.
"Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения", - приводит портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.
При этом эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что сбить украинский дрон помогла хорошая погода.
