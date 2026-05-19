"Сошел с ума": в США обратились к Зеленскому после решения по Ермаку

Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что решение по освобождению Ермака свидетельствует о потере киевским режимом связи с реальностью.

Эксперт уверен, что действия Зеленского абсурдны сами по себе, ведь дело Ермака выставляет киевский режим в нелицеприятном свете.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Освобождение бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-под ареста свидетельствует о том, что киевский режим теряет связь с реальностью, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире Освобождение бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-под ареста свидетельствует о том, что киевский режим теряет связь с реальностью, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине . Это просто поражает", — сказал он.

По словам эксперта, действия Зеленского абсурдны сами по себе, ведь дело Ермака выставляет киевский режим в нелицеприятном свете.

"Зеленский должен быть осторожен с рисками, и он определенно не глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды", — отметил Дэвис.

В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).