"Сошел с ума": в США обратились к Зеленскому после решения по Ермаку

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Освобождение бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-под ареста свидетельствует о том, что киевский режим теряет связь с реальностью, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам эксперта, действия Зеленского абсурдны сами по себе, ведь дело Ермака выставляет киевский режим в нелицеприятном свете.
"Зеленский должен быть осторожен с рисками, и он определенно не глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды", — отметил Дэвис.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, и добавил, что его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.