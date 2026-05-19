04:16 19.05.2026 (обновлено: 04:44 19.05.2026)
Пентагон пришел к неутешительному для Киева выводу после атак ВСУ по России

Пентагон назвал удары ВСУ по инфраструктуре России беспорядочными

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские удары по территории России носят беспорядочный характер, следует из данных американской военной разведки.
  • По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре.
  • Аналитики указывают, что Украине не удалось повлиять на способность России проводить военные операции.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские удары по территории России носят беспорядочный характер, следует из данных американской военной разведки, которые приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона для конгресса США.
"По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре", — говорится в документе, опубликованном на сайте аудитора военного ведомства.
Аналитики указывают, что, несмотря на попытки киевского режима нанести ущерб, Украине не удалось повлиять на способность России проводить военные операции.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
