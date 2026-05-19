Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские удары по территории России носят беспорядочный характер, следует из данных американской военной разведки.
- По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре.
- Аналитики указывают, что Украине не удалось повлиять на способность России проводить военные операции.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские удары по территории России носят беспорядочный характер, следует из данных американской военной разведки, которые приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона для конгресса США.
«
"По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре", — говорится в документе, опубликованном на сайте аудитора военного ведомства.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
У Каллас случилась новая истерика из-за России
Вчера, 03:42