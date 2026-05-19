Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Ивановской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Павел Емельянов назначен на пост заместителя председателя правительства Ивановской области.
- Емельянов будет курировать управление региональной безопасности Ивановской области.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Емельянов, заслуживший два ордена Мужества и участвовавший в программе "Время героев", был назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, сообщила пресс-служба проекта в Telegram-канале.
В пресс-службе также напомнили, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев".
Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области и наставник Емельянова, выразил уверенность в том, что его опыт будет полезен и ценен, отметив, что предложил ему присоединиться к региональной команде после успешной стажировки.
Офицер награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью "За отвагу".
Емельянов, в своем комментарии, отметил, что в новой роли он будет отвечать за управление региональной безопасностью Ивановской области, подчеркнув, что это направление является одной из главных задач правительства в настоящее время. Он выразил благодарность коллективу "Времени героев" за предоставленную возможность учиться у лучших специалистов и перенимать опыт у наставников, отметив внимание и индивидуальный подход в обучении и стажировках.
Ранее свыше 90 участников программы уже заняли новые должности.
