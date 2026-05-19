Рейтинг@Mail.ru
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Ивановской области - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 19.05.2026 (обновлено: 02:24 20.05.2026)
Участник "Времени героев" стал зампредом правительства Ивановской области

Участник "Времени героев" Емельянов стал зампредом ивановского правительства

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramПавел Емельянов
Павел Емельянов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Павел Емельянов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Павел Емельянов назначен на пост заместителя председателя правительства Ивановской области.
  • Емельянов будет курировать управление региональной безопасности Ивановской области.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Емельянов, заслуживший два ордена Мужества и участвовавший в программе "Время героев", был назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, сообщила пресс-служба проекта в Telegram-канале.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области", — говорится в сообщении.
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы Время героев Александр Урюпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Участник "Времени героев" стал советником Управления президента
24 ноября 2025, 17:22
В пресс-службе также напомнили, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев".
Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области и наставник Емельянова, выразил уверенность в том, что его опыт будет полезен и ценен, отметив, что предложил ему присоединиться к региональной команде после успешной стажировки.

Офицер награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью "За отвагу".

Емельянов, в своем комментарии, отметил, что в новой роли он будет отвечать за управление региональной безопасностью Ивановской области, подчеркнув, что это направление является одной из главных задач правительства в настоящее время. Он выразил благодарность коллективу "Времени героев" за предоставленную возможность учиться у лучших специалистов и перенимать опыт у наставников, отметив внимание и индивидуальный подход в обучении и стажировках.

Ранее свыше 90 участников программы уже заняли новые должности.
Илья Емельянов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР
10 февраля, 22:04
 
Ивановская областьПолитикаПрограмма "Время героев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала