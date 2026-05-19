02:52 19.05.2026
Российские туристы стали чаще жаловаться на цены в Турции

Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы стали чаще жаловаться на рост цен в Турции, особенно на расходы вне отелей.
  • Турецкие власти следят за ситуацией с ценами и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для туристов.
  • Жалобы российских туристов касаются цен на питание, напитки и пляжные услуги.
АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Жалоб на рост цен на отдыхе в Турции от российских туристов стало больше, особенно по расходам вне отелей, сообщили РИА Новости представители туристической отрасли Антальи.
Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве Турции.
"Российские туристы в нынешнем сезоне чаще выражают недовольство стоимостью питания, экскурсий и дополнительных услуг на турецких курортах", - сообщил собеседник агентства.
Представители туристической отрасли также подчеркивают, что туристам приходится больше тратить на рестораны, пляжные сервисы и развлечения за пределами гостиниц.
"Если раньше туристы спокойно ужинали в ресторанах за пределами отеля несколько раз за отпуск, то сейчас многие стараются ограничивать такие расходы. Жалобы в основном касаются цен на питание, напитки и пляжные услуги", — рассказала РИА Новости представитель туристической отрасли в Анталье Махинур Озтепе.
Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын ранее заявлял в интервью РИА Новости, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.
