Российские туристы стали чаще жаловаться на цены в Турции

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Жалоб на рост цен на отдыхе в Турции от российских туристов стало больше, особенно по расходам вне отелей, сообщили РИА Новости представители туристической отрасли Антальи.

Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве Турции

"Российские туристы в нынешнем сезоне чаще выражают недовольство стоимостью питания, экскурсий и дополнительных услуг на турецких курортах", - сообщил собеседник агентства.

Представители туристической отрасли также подчеркивают, что туристам приходится больше тратить на рестораны, пляжные сервисы и развлечения за пределами гостиниц.

"Если раньше туристы спокойно ужинали в ресторанах за пределами отеля несколько раз за отпуск, то сейчас многие стараются ограничивать такие расходы. Жалобы в основном касаются цен на питание, напитки и пляжные услуги", — рассказала РИА Новости представитель туристической отрасли в Анталье Махинур Озтепе.