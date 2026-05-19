Небензя оценил стремление Трампа к урегулированию на Украине

ООН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, и Россия признательна за поддержку инициированного Москвой перемирия, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.