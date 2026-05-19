Небензя оценил стремление Трампа к урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, и Россия признательна за поддержку инициированного Москвой перемирия, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Помочь пытается администрация президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач. Признательны за поддержку инициативы президента (России Владимира - ред.) Путина об объявлении перемирия на 8-9 мая на время священного для всех народов бывшего Советского Союза Дня Победы", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.