Трамп допустил, что США начнут новую атаку на Иран в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран в ближайшие дни.
- По его словам, атака необходима, чтобы не позволить Ирану получить новое ядерное оружие.
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в конце недели, допустил Дональд Трамп.
"Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье. <...> Может быть, в начале следующей недели. <...> Потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие", — сказал он журналистам.
Накануне американский президент утверждал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран сегодня, но отложил ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у Тегерана ядерного оружия.
В ответ иранская армия пригрозила открыть новые фронты, если агрессия возобновится. В МИД республики тем временем выразили готовность к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.
Накануне агентство Fars сообщило, что Штаты в ответ на мирное предложение выдвинули пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
Однако, по сообщениям СМИ, они периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
20 июня 2025, 20:30