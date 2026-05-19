Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил большим ударом по Ирану - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 19.05.2026 (обновлено: 17:50 19.05.2026)
Трамп пригрозил большим ударом по Ирану

Трамп заявил, что США могут ударить по Ирану, но он в этом пока не уверен

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут нанести большой удар по Ирану, но пока не до конца уверен в таком развитии событий.
  • Он добавил, что если бы он не решил отложить возобновление атаки на Иран, то США уже наносили бы удары по исламской республике.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Штаты могут нанести большой удар по Ирану, но он пока не до конца уверен в таком развитии событий.
"Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их (Иран - ред.) еще раз. Я пока не уверен", - сказал Трамп журналистам.
Президент добавил, что если бы он не решил отложить возобновление атаки на Иран, то США прямо сейчас наносили бы удары по исламской республике. Более того, по его словам, он был всего в часе от того, чтобы отдать приказ о начале атаки.
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Иран пригрозил США открыть новые фронты в случае повторения агрессии
Вчера, 14:42
 
В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала