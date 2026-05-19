Трамп пригрозил большим ударом по Ирану

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Штаты могут нанести большой удар по Ирану, но он пока не до конца уверен в таком развитии событий.
Президент добавил, что если бы он не решил отложить возобновление атаки на Иран, то США прямо сейчас наносили бы удары по исламской республике. Более того, по его словам, он был всего в часе от того, чтобы отдать приказ о начале атаки.