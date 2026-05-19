Трамп добивается права вето на инвестиции в Гренландию, пишет Telegraph

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добивается для себя права вето на любые возможные российские или китайские инвестиции в Гренландию, утверждает во вторник газета Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники.
"Telegraph может сообщить, что Дональд Трамп потребовал пункт, который будет равнозначен "вето" на любые будущие китайские или российские инвестиции в Гренландию", - заявлено в материале.
По утверждению источников издания, главная цель администрации Трампа в переговорах о будущем острова заключается в том, чтобы не допустить Китай к полезным ископаемым этих территорий.
"Представители Соединенных Штатов, Гренландии и Дании ведут тайные переговоры о сделке, которая удовлетворила бы желание американского президента контролировать территорию. Переговоры были задуманы для того, чтобы дать Трампу вариант для отката от угроз военного захвата арктического острова", - сказано в статье.
"Другой источник сказал, что США попытаются добыть большую часть нефти, урана, редкоземельных металлов и других критически важных минералов подо льдом только в случае, если Пекин перекроет мировые поставки", - утверждает газета.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.