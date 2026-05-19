СМИ: в Дании считают, что Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чиновники в Дании считают, что американский президент Дональд Трамп не отказался от идеи перехода Гренландии под контроль США, пишет газета Politico.
"По словам датских чиновников, Трамп не отказался от идеи перехода территории (Гренландии - ред.) под контроль США, несмотря на то, что в последнее время (американский - ред.) президент несколько сбавил обороты в этом вопросе", - говорится в сообщении издания.