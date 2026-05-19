СМИ: в Дании считают, что Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии
09:26 19.05.2026
СМИ: в Дании считают, что Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии

Politico: в Дании считают, что Трамп не отказался от идеи захвата Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия. Архивное фото
  • Чиновники в Дании считают, что Дональд Трамп не отказался от идеи перехода Гренландии под контроль США.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чиновники в Дании считают, что американский президент Дональд Трамп не отказался от идеи перехода Гренландии под контроль США, пишет газета Politico.
"По словам датских чиновников, Трамп не отказался от идеи перехода территории (Гренландии - ред.) под контроль США, несмотря на то, что в последнее время (американский - ред.) президент несколько сбавил обороты в этом вопросе", - говорится в сообщении издания.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
США хотят, чтобы их военные могли остаться в Гренландии навсегда, пишут СМИ
США хотят, чтобы их военные могли остаться в Гренландии навсегда, пишут СМИ
18 мая, 23:46
 
