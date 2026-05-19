Катар и ОАЭ просили США отсрочить атаку на Иран на 2-3 дня, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ попросили Соединенные Штаты отсрочить атаку на Иран на 2 или 3 дня.
Иран 18 мая передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, однако, как утверждает издание Axios, Белый дом посчитал новое предложение иранской стороны недостаточным для заключения соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.