Рейтинг@Mail.ru
Катар и ОАЭ просили США отсрочить атаку на Иран на 2-3 дня, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 19.05.2026
Катар и ОАЭ просили США отсрочить атаку на Иран на 2-3 дня, заявил Трамп

Трамп: Саудовская Аравия и ОАЭ попросили отсрочить атаку на Иран на 2-3 дня

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия просили США отсрочить атаку на Иран на 2–3 дня.
  • Иран 18 мая передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, но предложение было признано недостаточным.
  • США начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня с Ираном.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ попросили Соединенные Штаты отсрочить атаку на Иран на 2 или 3 дня.
"Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и еще несколько стран попросили меня отложить (атаку - ред.) на два-три дня, ненадолго, поскольку, по их мнению, они очень близки к заключению сделки", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
Иран 18 мая передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, однако, как утверждает издание Axios, Белый дом посчитал новое предложение иранской стороны недостаточным для заключения соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Иран должен дать письменное обязательство не иметь ЯО, заявил Трамп
01:13
 
В миреКатарСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала