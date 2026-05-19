Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что объявленная им пауза в атаках на Иран будет бессрочной - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 19.05.2026
Трамп надеется, что объявленная им пауза в атаках на Иран будет бессрочной

Трамп надеется, что объявленная пауза в атаках на Иран будет бессрочной

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп объявил о паузе в атаках на Иран.
  • Трамп выразил надежду, что пауза в атаках на Иран может стать бессрочной.
  • Американский лидер приказал военным подготовиться к наступлению на Иран в случае неудачи переговоров.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что объявленная им короткая пауза в возобновлении атак на Иран в итоге станет бессрочной.
"Я отложил это (атаку на Иран – ред.) на некоторое время - надеюсь, возможно, и навсегда, но, скорее всего, на короткое время, потому что у нас прошли очень масштабные дискуссии с Ираном", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты 19 мая планировали нанести военный удар по Ирану, однако по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он отложил атаку ради возможности проведения переговоров и заключения мирного соглашения с Тегераном.
В то же самое время американский лидер сообщил, что приказал американским военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, однако не назвал конкретных сроков.
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
СМИ: Белый дом считает предложение Ирана по урегулированию недостаточным
Вчера, 18:13
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала