Трамп надеется, что объявленная им пауза в атаках на Иран будет бессрочной

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что объявленная им короткая пауза в возобновлении атак на Иран в итоге станет бессрочной.
Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты 19 мая планировали нанести военный удар по Ирану, однако по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он отложил атаку ради возможности проведения переговоров и заключения мирного соглашения с Тегераном.
В то же самое время американский лидер сообщил, что приказал американским военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, однако не назвал конкретных сроков.