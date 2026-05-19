Трамп надеется, что объявленная им пауза в атаках на Иран будет бессрочной

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что объявленная им короткая пауза в возобновлении атак на Иран в итоге станет бессрочной.

В то же самое время американский лидер сообщил, что приказал американским военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, однако не назвал конкретных сроков.