Рейтинг@Mail.ru
Таиланд сократил срок безвизового пребывания для иностранцев - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 19.05.2026 (обновлено: 11:13 19.05.2026)
Таиланд сократил срок безвизового пребывания для иностранцев

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для иностранцев до 30 дней

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
  • Новые параметры въезда рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда, оценивая каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.
  • В список стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит Россия.
ДЖАКАРТА, 19 мая — РИА Новости. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул.
В список из 90 стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит и Россия.
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Российские туристы стали чаще жаловаться на цены в Турции
Вчера, 02:52
"Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям", — заявил министр после заседания правительства, его слова приводит газета Khaosod.
По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.
Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.
Ранее власти Таиланда заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Россия и Китай прорабатывают продление безвизового режима, заявила Захарова
6 апреля, 19:01
 
ТаиландТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала