Таиланд сократил срок безвизового пребывания для иностранцев

В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.

Новые параметры въезда рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда, оценивая каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.

В список стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит Россия.

ДЖАКАРТА, 19 мая — РИА Новости. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул.

В список из 90 стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит и Россия

"Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям", — заявил министр после заседания правительства, его слова приводит газета Khaosod

По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда . Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.

Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.