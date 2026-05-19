МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пещерная русофобия властей Латвии, давших Киеву согласие на операцию ВСУ с территории страны, оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что в Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".