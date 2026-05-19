Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Службе внешней разведки России заявили, что власти Латвии дали согласие на операцию ВСУ с территории страны.
- Командование ВСУ ведет подготовку к нанесению новых ударов по тыловым регионам России, планируя запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.
- На латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс» уже размещены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пещерная русофобия властей Латвии, давших Киеву согласие на операцию ВСУ с территории страны, оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Командование ВСУ, по данным СВР, ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. Рига опасается ответного удара Москвы, но киевские власти, утверждая, что точное место запуска дронов определить будет невозможно, убедили Латвию.
"В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".