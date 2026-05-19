Краткий пересказ от РИА ИИ
- СВР сообщила о планах Киева запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии.
- Украинские власти убедили Латвию согласиться на эту операцию, несмотря на опасения получить ответ со стороны Москвы.
- Туда уже направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на пяти военных базах.
- Цель режима Зеленского — показать европейским покровителям сохранение боевого потенциала и способность наносить ущерб российской экономике.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские боевики планируют запускать БПЛА по тыловым районам России с территории Прибалтики, сообщили в пресс-бюро СВР.
"Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет на то, что такая тактика сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак", — говорится в заявлении.
Несмотря на опасения получить ответ со стороны Москвы, украинские власти убедили Ригу согласиться на эту операцию. Они утверждают, что точное место запуска дронов якобы невозможно определить. В итоге в Латвию уже направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс, уточнили в службе.
Там отметили, что современные средства разведки позволяют установить координаты точки старта БПЛА.
"Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года", — напомнили в СВР.
Расположение центров принятия решений на территории Латвии также хорошо известно, добавили в ведомстве.
Цель киевского режима — показать европейским покровителям сохранение боевого потенциала и способность наносить ущерб российской экономике. Именно из этого исходит командование ВСУ, готовя новые террористические удары по России, резюмировали в пресс-бюро.