СВР узнала о планах ВСУ запускать дроны в сторону России из Прибалтики

Краткий пересказ от РИА ИИ СВР сообщила о планах Киева запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские боевики планируют запускать БПЛА по тыловым районам России с территории Прибалтики, сообщили в пресс-бюро СВР.

"Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии . Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет на то, что такая тактика сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак", — говорится в заявлении.

Несмотря на опасения получить ответ со стороны Москвы , украинские власти убедили Ригу согласиться на эту операцию. Они утверждают, что точное место запуска дронов якобы невозможно определить. В итоге в Латвию уже направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс, уточнили в службе.

Там отметили, что современные средства разведки позволяют установить координаты точки старта БПЛА.

"Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года", — напомнили в СВР

Расположение центров принятия решений на территории Латвии также хорошо известно, добавили в ведомстве.