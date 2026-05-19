19:05 19.05.2026
Насмерть забивший прохожего нижегородский подросток получил срок

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Нижнего Новгорода до смерти избил человека за отказ дать ему сигареты и мобильный телефон.
  • Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений.
  • Суд назначил подростку наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Подросток из Нижнего Новгорода, который до смерти избил человека за отказ дать ему сигареты и мобильный телефон, осужден на 8,5 года воспитательной колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года 15-летний подросток, находясь на улице Советской Армии совместно со своей малолетней знакомой, из-за отказа местного жителя дать им сигарет и сотовый телефон, жестоко избили его. В течение длительного времени подростки наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"Подросток признан виновным в убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений (статья 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
