Суд продлил срок ареста депутату ДНР Бондаренко

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца июля продлил срок ареста депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, обвиняемой в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Бондаренко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 июля", - решил суд.

Как стало известно в ходе судебного заседания, расследование дела в отношении Бондаренко завершено, фигурантка и её защита знакомятся с его материалами.

Окончательно ей не стали вменять статью УК о незаконной банковской деятельности, сопряженной с доходом в особо крупном размере. Её уголовное преследование в этой части прекращено в связи с отсутствием состава преступления, Бондаренко намерена воспользоваться правом на реабилитацию. В то же время, у Бондаренко осталось обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также легализации денежных средств.

Как ранее заявила в суде Бондаренко, ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Вину она не признает.

Показания на Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, осужденный на четырехлетний срок по обвинению в растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области . Женщина, по его словам, помогла обналичить 30 миллионов рублей, а затем передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильева в конце декабря 2025 года приговорили к 5,5 годам, он сотрудничал со следствием и признал вину в полном объеме.

Бондаренко - уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.