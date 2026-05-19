Суд лишил Разина авторства 23 песен группы "Ласковый май"

СОЧИ, 19 мая - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции от 2007 года, которым авторство 23 песен группы "Ласковый май" было установлено за продюсером Андреем Разиным, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Хостинский районный суд Сочи в декабре 2025 года восстановил процессуальные сроки обжалования своего же решения почти 20-летней давности, которым автором этих песен был признан Разин

Уточняется, что заявление самого Разина оставлено без рассмотрения, решение суда вступило в законную силу.

Ранее вступившим в силу решением суда исключительные права на 23 музыкальных произведения группы "Ласковый май" были признаны за семьей Юрия Шатунова , добавили в пресс-службе. Среди композиций - "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".

Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.