Православная община Женевы подаст в суд после нападения на храм

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на пятницу неизвестный мужчина разбил витраж в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в Женеве и попытался войти в алтарную часть.

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Православная община Женевы подаст в суд после нападения на Крестовоздвиженский кафедральный собор, сообщил РИА Новости митрофорный протоиерей собора Емильян Починок.

Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве - Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города. Затем он попытался войти в алтарную часть собора.

"Полиция поинтересовалась, намерены ли мы подать в суд, и я ответил, что, конечно, да, потому что мы намерены выяснить правду о том, что там на самом деле было", - сказал он.

По информации протоирея, на камерах видеонаблюдения видно, что во время нападения мужчина говорит по телефону и получает указания.