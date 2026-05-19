Православная община Женевы подаст в суд после нападения на храм - РИА Новости, 19.05.2026
04:11 19.05.2026
Православная община Женевы подаст в суд после нападения на храм

© Фото : Генеральное консульство России в Женеве/ВКонтакте
Неизвестный мужчина разбил витраж в русской православной церкви в Женеве. Архивное фото
  • В ночь на пятницу неизвестный мужчина разбил витраж в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в Женеве и попытался войти в алтарную часть.
  • Православная община Женевы намерена подать в суд после нападения на храм.
  • На камерах видеонаблюдения видно, что во время нападения мужчина говорил по телефону и получал указания.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Православная община Женевы подаст в суд после нападения на Крестовоздвиженский кафедральный собор, сообщил РИА Новости митрофорный протоиерей собора Емильян Починок.
Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве - Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города. Затем он попытался войти в алтарную часть собора.
"Полиция поинтересовалась, намерены ли мы подать в суд, и я ответил, что, конечно, да, потому что мы намерены выяснить правду о том, что там на самом деле было", - сказал он.
По информации протоирея, на камерах видеонаблюдения видно, что во время нападения мужчина говорит по телефону и получает указания.
"Кто стоит за этим нападением? Кто разговаривал с ним по телефону? Самое главное - это не он, а тот, кто давал ему инструкции и отправлял его туда. Потому что он точно действовал по указке", - отметил священнослужитель.
