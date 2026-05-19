00:20 19.05.2026
Суд Испании обязал налоговую службу вернуть Шакире более 55 миллионов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Испании обязал налоговую службу вернуть Шакире более 55 миллионов евро.
  • Налоговая служба не доказала, что Шакира находилась в Испании более 183 дней в 2011 году и что ее центр экономических интересов и семейных связей находился в Испании в этот период.
  • Решение суда касается только налогового периода 2011 года.
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Суд Испании отменил решение налоговой службы, которая требовала от певицы Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году, говорится в постановлении судебной власти страны.
"Национальный суд Испании удовлетворил обжалование певицей Шакирой постановления налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, касающегося подоходного налога и налога на имущество за 2011 год. Суд отменил налоговые начисления и штрафы, сумма спора по которым превышала 55 миллионов евро", - говорится в распространенном в понедельник решении суда.
По вердикту суда, налоговая служба не доказала, что певица находилась в Испании более 183 дней в течение этого года, как того требует испанское законодательство для признания физического лица налоговым резидентом. Суд пришел к выводу, что Шакира провела в Испании 163 дня.
Кроме того, налоговая служба не смогла доказать, что в 2011 году центр ее экономических интересов и семейных связей находился в Испании. Суд подчеркнул, что решение касается только налогового периода 2011 года, поэтому изменения, произошедшие в последующие годы, не влияют на этот спор.
Дело за 2011 год стало одним из налоговых споров 49-летней Шакиры с испанской налоговой службой. Ранее, в 2023 году, певица заключила соглашение с с налоговыми органами королевства, чтобы избежать судебного разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллионов евро подоходного налога в Испании в период с 2012 по 2014 годы, за что она должна была быть приговорена к тюремному заключению и многомиллионному штрафу.
