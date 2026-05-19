Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд подтвердил статус общеизвестного для бренда "Столото" - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 19.05.2026
Верховный суд подтвердил статус общеизвестного для бренда "Столото"

Верховный суд не стал пересматривать решение по статусу бренда "Столото"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России подтвердил статус общеизвестного для бренда «Столото» в отношении некоторых товаров и услуг.
  • Суд отказался присвоить знаку обслуживания «Столото» статус общеизвестного для услуги «организация лотерей».
  • Роспатент установил, что АО «ТК „Центр“» не оказывает услуги по организации лотерей, а только по их распространению.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИП), которые признали общеизвестным бренд "Столото", принадлежащий крупнейшему в России распространителю государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр".
Согласно материалам, имеющимся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Роспатента, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Победитель лотереи Спортлото 5 из 36 Гульнара Г. - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
8 октября 2025, 09:15
СИП в сентябре прошлого года отменил решение Роспатента, отказавшегося признавать знак общеизвестным в России. Этот статус присвоен ему судом для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей" и "услуги розничной продажи лотерейных билетов".
В то же время суд, как ранее и Роспатент, отказался присвоить знаку обслуживания "Столото" статус общеизвестного для услуг "организация лотерей".
Роспатент в декабре 2024 года пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов - почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр".
Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах, в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в решении, которое оспаривала компания. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорилось в решении.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл
29 октября 2025, 08:25
В итоге Роспатент решил, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31 декабря 2021 года было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". С первой инстанцией СИПа потом согласился президиум суда, отклонивший первую кассацию Роспатента.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором ФНС. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
Жительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее Все или ничего - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
24 сентября 2025, 08:39
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)СтолотоМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала