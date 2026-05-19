Трамп назвал ужасной стрельбу в исламском центре в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной стрельбу в исламском центре в Сан-Диего.
"Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Ранее полиция Сан-Диего заявила, что реагирует на сообщения о стрельбе в районе исламского центра. Позднее правоохранители сообщили, что три человека погибли в результате стрельбы.