Трамп назвал ужасной стрельбу в исламском центре в Калифорнии

00:52 19.05.2026
Трамп назвал ужасной ситуацией стрельбу в исламском центре в Сан-Диего

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал ужасной стрельбу в исламском центре в Сан-Диего.
  • Полиция Сан-Диего сообщила о трех погибших в результате стрельбы в районе исламского центра.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной стрельбу в исламском центре в Сан-Диего.
"Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Ранее полиция Сан-Диего заявила, что реагирует на сообщения о стрельбе в районе исламского центра. Позднее правоохранители сообщили, что три человека погибли в результате стрельбы.
