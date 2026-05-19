Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии при стрельбе в исламском центре погибли три человека - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 19.05.2026 (обновлено: 00:51 19.05.2026)
В Калифорнии при стрельбе в исламском центре погибли три человека

В Сан-Диего при стрельбе в исламском центре погибли три человека

© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Калифорния
Полицейская патрульная машина. Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.
  • Двое подозреваемых ликвидированы, по предварительной информации, они могли покончить с собой.
  • Среди погибших — охранник исламского центра.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего, двое подозреваемых ликвидированы, заявил глава полиции города Скотт Уол.
"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", - заявил Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале полиции Сан-Диего.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, погибла девушка
7 мая, 02:59
Он подтвердил, что один из погибших - охранник исламского центра.
По словам шефа полиции, подозреваемые, по предварительной информации, могли покончить с собой. Предположительно, это были юноши в возрасте 17 и 19 лет, добавил Уол.
Согласно трансляции брифинга на телеканале NBC, шеф полиции отметил, что правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти, пока не будет доказано обратное.
Ранее полиция заявила, что реагирует на сообщения о стрельбе в районе исламского центра в Сан-Диего. Позднее правоохранители сообщили о нейтрализации угрозы.
Сотрудник Секретной службы США на месте стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Около Белого дома в ходе инцидента со стрельбой ранили человека
4 мая, 23:49
 
В миреСан-ДиегоКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала