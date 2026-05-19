В Калифорнии при стрельбе в исламском центре погибли три человека

- В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.
- Двое подозреваемых ликвидированы, по предварительной информации, они могли покончить с собой.
- Среди погибших — охранник исламского центра.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего, двое подозреваемых ликвидированы, заявил глава полиции города Скотт Уол.
"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", - заявил Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале полиции Сан-Диего.
Он подтвердил, что один из погибших - охранник исламского центра.
По словам шефа полиции, подозреваемые, по предварительной информации, могли покончить с собой. Предположительно, это были юноши в возрасте 17 и 19 лет, добавил Уол.
Согласно трансляции брифинга на телеканале NBC, шеф полиции отметил, что правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти, пока не будет доказано обратное.
Ранее полиция заявила, что реагирует на сообщения о стрельбе в районе исламского центра в Сан-Диего. Позднее правоохранители сообщили о нейтрализации угрозы.