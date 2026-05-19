В Калифорнии при стрельбе в исламском центре погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.

Двое подозреваемых ликвидированы, по предварительной информации, они могли покончить с собой.

Среди погибших — охранник исламского центра.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего, двое подозреваемых ликвидированы, заявил глава полиции города Скотт Уол.

"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", - заявил Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале полиции Сан-Диего

Он подтвердил, что один из погибших - охранник исламского центра.

По словам шефа полиции, подозреваемые, по предварительной информации, могли покончить с собой. Предположительно, это были юноши в возрасте 17 и 19 лет, добавил Уол.

Согласно трансляции брифинга на телеканале NBC, шеф полиции отметил, что правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти, пока не будет доказано обратное.