"Безумный страх": Ромашина рассказала, как возглавила сборную России

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина в интервью РИА Новости призналась, что испытала безумный страх после предложения возглавить сборную России по синхронному плаванию.
Ромашина 13 января была утверждена на посту главного тренера сборной России. Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
"Безумный страх и волнение (испытала). Все и сразу. Но и понимание: ты же в детстве этого хотела! Еще мне предстоял разговор дома. Принять такое решение одна я не могла. Потому что это снова возвращение в олимпийский цикл, в ту жизнь, которой много лет жила моя семья. Мужу потребовалось время. А потом он мне написал сообщение: "Берись и делай на все 100. Мы поддержим и прикроем тылы". У меня сейчас даже слезы на глазах, настолько это было круто. Он понимает, что по-другому мне реализоваться в жизни тяжело. Я – достигатор, который хочет постоянно расти", - отметила Ромашина.
На посту главного тренера сборной России она сменила Татьяну Покровскую.
"Это самый тяжелый момент. Когда тебя объявляют главным тренером, а ты крутишь головой и ищешь Татьяну Николаевну. "Идите же, вас вызывают!" Полное осознание еще не пришло. Она объявляла о своем решении 10 ноября на конференции. Включили очень красивый ролик. Мы все плакали. Мысли разные были. Почему я? Может, кто-то еще смог бы взвалить эту ношу? Это большая ответственность перед Татьяной Николаевной и страной. Нельзя уронить планку", - подчеркнула семикратная олимпийская чемпионка.
