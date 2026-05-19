Вэнс заявил, что не считает себя потенциальным кандидатом в президенты

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает себя потенциальным будущим кандидатом на президентский пост.
Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года.
"Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа, и я постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу", – сказал Вэнс в ходе брифинга в Белом доме.