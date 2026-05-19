Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что администрация США не стремится "вознаградить" Россию изменениями в военном контингенте в Европе.
- Американское военное присутствие в Европе за первый квартал 2026 года увеличилось на 1,7 тысячи человек, достигнув общей численности в 86,7 тысячи военнослужащих.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Администрация США не стремится "вознаградить" Россию изменениями в своем военном контингенте в Европе, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) говорил, что хочет проводить американскую политику, которая сфокусирована на интересах США. Часть этой внешней политики заключается в том, чтобы не вознаграждать (президента России Владимира – ред.) Путина или наказывать такую страну, как Польша, которую мы любим", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на вопрос об американском военном контингенте.
При этом Трамп позднее на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".