Рейтинг@Mail.ru
Вэнс высказался об изменениях в военном контингенте США в Европе - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 19.05.2026
Вэнс высказался об изменениях в военном контингенте США в Европе

Вэнс: США не хотят вознаграждать Россию изменениями в военном контингенте

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что администрация США не стремится "вознаградить" Россию изменениями в военном контингенте в Европе.
  • Американское военное присутствие в Европе за первый квартал 2026 года увеличилось на 1,7 тысячи человек, достигнув общей численности в 86,7 тысячи военнослужащих.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Администрация США не стремится "вознаградить" Россию изменениями в своем военном контингенте в Европе, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) говорил, что хочет проводить американскую политику, которая сфокусирована на интересах США. Часть этой внешней политики заключается в том, чтобы не вознаграждать (президента России Владимира – ред.) Путина или наказывать такую страну, как Польша, которую мы любим", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на вопрос об американском военном контингенте.
Отчет генерального инспектора Пентагона для конгресса США, опубликованный в понедельник, показал, что американское военное присутствие в Европе за первый квартал 2026 года увеличилось на 1,7 тысячи человек, достигнув общей численности в 86,7 тысячи военнослужащих.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
При этом Трамп позднее на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Стубб отправил в сауну тех, кто рассуждает о переброске войск США из ФРГ
12 мая, 18:29
 
В миреСШАРоссияГерманияДональд ТрампВладимир ПутинФридрих МерцМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала