Вэнс раскритиковал европейские СМИ за нападки на США
22:20 19.05.2026
Вэнс раскритиковал европейские СМИ за нападки на США

Вэнс раскритиковал европейские медиа за многолетние нападки на США

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за многолетние нападки на Вашингтон и призвал их "посмотреться в зеркало", напомнив, что колоссальные оборонные расходы Штатов идут в том числе на содержание десятков тысяч американских военных в Европе.
"Я всю свою жизнь только и слышу от европейских СМИ брюзжание о том, что в США все не так, того у нас нет, сего нет, на здравоохранение мы тратим недостаточно... И это при том, что одна из причин наших огромных расходов на оборону заключается как раз в том, что мы содержим десятки тысяч военных в Европе… Если европейские медиа хотят нападать на нынешние США, им для начала нужно посмотреться в зеркало", - сказал Вэнс во время брифинга.
Ранее РИА Новости, проанализировав отчет генерального инспектора Пентагона для конгресса США, выяснило, что за первый квартал 2026 года американское военное присутствие в Европе увеличилось на 1,7 тысячи человек, достигнув общей численности в 86,7 тысячи военнослужащих.
При этом на прошлой неделе издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
