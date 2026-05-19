В Пентагоне ответили на вопрос о возможности отправки военных США в Иран - РИА Новости, 19.05.2026
22:00 19.05.2026
В Пентагоне ответили на вопрос о возможности отправки военных США в Иран

Американские военнослужащие. Архивное фото
Американские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главы Пентагона Циммерман заявил, что наземная операция США в Иране остается среди возможных опций..
  • Трамп сообщил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наземная операция Соединенных Штатов в Иране остается среди возможных опций, доступных президенту США Дональду Трампу, следует из ответа помощника главы Пентагона по международным делам Дэниела Циммермана на слушаниях в конгрессе.
В ходе слушаний в комитете палаты представителей по вооруженным силам Циммермана спросили сохраняется ли возможность отправки американских военных в Иран.
"Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты", - ответил Циммерман.
Когда его попросили признать, что наземная операция США и последующая эскалация конфликта возможна, он повторил свой ответ.
В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
