В Пентагоне ответили на вопрос о возможности отправки военных США в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главы Пентагона Циммерман заявил, что наземная операция США в Иране остается среди возможных опций..
- Трамп сообщил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наземная операция Соединенных Штатов в Иране остается среди возможных опций, доступных президенту США Дональду Трампу, следует из ответа помощника главы Пентагона по международным делам Дэниела Циммермана на слушаниях в конгрессе.
В ходе слушаний в комитете палаты представителей по вооруженным силам Циммермана спросили сохраняется ли возможность отправки американских военных в Иран.
"Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты", - ответил Циммерман.
Когда его попросили признать, что наземная операция США и последующая эскалация конфликта возможна, он повторил свой ответ.
В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP
7 апреля, 20:18