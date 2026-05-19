Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что конфликт с Ираном не будет бесконечным - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 19.05.2026
Вэнс заявил, что конфликт с Ираном не будет бесконечным

Вэнс: конфликт с Ираном не будет бесконечным, США закончат дело и вернутся домой

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт с Ираном не будет бесконечным и американские войска вернутся домой.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Это не бесконечная война. Мы сделаем свое дело и вернемся домой", - сказал Вэнс во время пресс-брифинга.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
США не могут быть мировым жандармом, заявил Вэнс
Вчера, 21:31
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала