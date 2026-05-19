Вэнс заявил, что конфликт с Ираном не будет бесконечным

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Это не бесконечная война. Мы сделаем свое дело и вернемся домой", - сказал Вэнс во время пресс-брифинга.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
