США не могут быть мировым жандармом, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты не могут быть мировым жандармом, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Соединенные Штаты не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошими союзниками", - сказал Вэнс в ходе брифинга в Белом доме.
США, отметил он, хотят убедиться, что присутствие американских войск в Европе способствует региональной стабильности.